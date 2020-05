Cocaina, marijuana e hashish "d'asporto": i Carabinieri stanano spacciatore domestico

I Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Forlì, affiancati dai colleghi di Castrocaro Terme, hanno arrestato un palermitano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, per "detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti" e denunciato cinque incensurati a piede libero, tutti residenti nel Forlivese. L'operazione si è conclusa martedì. Dopo una segnalazione circa un'attività di spaccio nella località termale, gli uomini dell'Arma hanno iniziato una serie di appostamenti. Monitorando gli spostamenti dei vari acquirenti, si è arrivati all’abitazione dello spacciatore, dove avveniva la cessione della sostanza richiesta.

Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare. L'uomo, poi arrestato, aveva in casa aveva cocaina, hashish e marijuana. Venerdì si è svolta in video collegamento l'udienza di convalida. Il giudice Giorgio Di Giorgio (pubblico ministero Lucia Spirito) ha disposto gli arresti domiciliari, con obbligo di non allontanarsi e non avere contatti con persone diverse da quelle coabitanti, senza prima essere autorizzato dal giudice cosi come richiesto dal pubblico ministero di turno.