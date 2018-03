8 marzo, "contro le molestie sul lavoro": Acer firma il Codice di condotta

Nel giorno della Festa della donna, l'Acer, l’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, ha approvato il Codice di condotta contro le molestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. La firma, posta dall'avvocato Patrizia Graziani, presidente di Acer Forlì-Cesena, da Caterina Bruno e Claudia Vetricini, del comitato Pari Opportunità Acer, è avvenuta alla presenza tra gli altri dell’assessore alla Cultura e Pari Opportunità Elisa Giovannetti e della Responsabile del Centro Donna, Giulia Civelli.

"Negli ultimi 5-6 anni le molestie sul lavoro hanno colpito circa un milione e quattrocento mila donne – spiega Castellucci Carla, consigliere di Parità della Provincia Forlì-Cesena - e molti di questi casi non vengono denunciati. Questo accade per varie ragioni tra cui quella in cui la vittima si colpevolizza o crede di non essere creduta oppure non si denunciano casi del genere perché non ci sono prove. Di 8 casi nella nostra provinciasono stati respinti per mancanza di prove. Ricordare alle vittime che prove possono essere email o registrazioni e quindi utile non cancellarle. Altro dato importante è che di 8 casi 7 sono stati subiti da donne straniere".

Il codice

Vengono espressi nel documento redatto i principi e finalità di questo Codice, le tipologie e la definizione di molestie sessuali, ricordando che "per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini o delle donne, ivi inclusi atteggiamenti non graditi di tipo fisico, verbale, non verbale e scritto".

Inoltre l’Azienda istituisce una figura del "consigliere di fiducia", ossia una persona che possieda esperienza, preparazione e capacità per svolgere varie funzioni come suggerire azioni opportune, specifiche o generali volte a promuovere ad assicurare le pari dignità e libertà delle persone, partecipare ad iniziative di formazione ed informazione. Su richiesta della persona interessata assume in trattazione il caso e la informa sulle modalità di procedura più idonea per affrontarlo, nel rispetto dei diritti sia della persona lesa che dell’accusato/a. Sono incluse nel Codice anche le Procedure da attuare nel caso di inutili tentativi di soluzione informale del problema.

“Lavorare in un ambiente sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona è un diritto fondamentale di tutte le lavoratrici e lavoratori di Acer Forlì-Cesena - spiega Graziani - è fondamentale per noi garantire e impegnarci perché questo accada. Oggi soprattutto con quello che sta accadendo è importante dare un segnale e impegnarci in questo ambito che non tocca solo l’universo femminile. Redigere e addottare questo Codice di Condotta è fondamentale per prevenire che ciò accada”