La lista dei 20 cognomi più diffusi nel forlivese: conferme ma anche qualche sorpresa

Qualche mese fa Focus ha pubblicato una cartina nella quale sono evidenziati i cognomi maggiormente diffusi in Italia regione per regione . Seguendo la mappa, tra i cognomi più diffusi in Romagna si nota un trionfo di Casadei, Neri, Fabbri, Mantovani, Guidi e Magnani. Nella zona del cesenate, in particolare, molto frequenti sono anche i cognomi Fabbri, Rossi, Ricci e Magnani. Ma quali sono i venti cognomi più diffusi nella provincia di Forlì-Cesena e quante persone portano questi cognomi? Ecco la 'top 20' pubblicata dal sito "Cognomix".

1 Casadei 1282

2 Fabbri 1073

3 Rossi 1048

4 Ricci 584

5 Magnani 562

6 Monti 411

7 Amadori 404

8 Foschi 388

9 Ravaioli 379

10 Battistini 366

11 Guidi 352

12 Lucchi 351

13 Biondi 350

14 Bartolini 340

15 Severi 336

16 Bertozzi 334

17 Montanari 313

18 Mambelli 312

19 Venturi 303

20 Neri 296