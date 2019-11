Col convegno "Sport e inclusione" aperto il Premio dedicato a Gerolamo Mercuriale

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente ed il Leo Club Forlì hanno promosso sabato mattina nella Sala Santa Caterina (via Romanello, 2) un convegno su "Sport e inclusione", che ha ricevuto il patrocinio dell'Alma Mater Studiorum – Campus di Forlì, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna e del Comune di Forlì. Con tale manifestazione si è aperto il Premio dedicato a Gerolamo Mercuriale, che prevede la progettazione di lavori di gruppo audio-video.

Il Concorso promuoverà la sensibilizzazione dei giovani alle problematiche legate alla funzione dello sport come mezzo di inclusione dei soggetti più deboli e oggetto di discriminazioni, a causa del sesso, dell’età, delle condizioni sociali o dell’appartenenza religiosa o etnica. L’attività fisica, in questa accezione, diverrà un mezzo per estendere i diritti di cittadinanza a fasce prima emarginate del mondo dello sport.

Il premio è dedicato alla figura di Girolamo Mercuriale, di cui quest’anno ricorrono i cinquecentocinquanta anni dall’uscita del fondamentale volume “De arte gymnastica”.

Ad esso hanno aderito quattro istituti superiori, i cui alunni svilupperanno lavori di gruppo a carattere multimediale sull’inclusione sociale tramite lo sport. Alla conclusione del Premio si svolgerà poi una gara podistica. Alla fine di questo lungo percorso verranno definiti gli alunni ed i soggetti vincitori, tenendo conto sia della competizione multimediale sia della manifestazione sportiva. Per informazioni si può contattare il presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente Paolo Dell’Aquila – presidente@lionsforlivalledelbidente.it o navigare sul sito http://www.lionsclubforlivalledelbidente.it.