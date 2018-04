E' arrivato pure il sushi romagnolo ed è sul foodtruck: "Tutto cibo italiano, niente di cinese"

E' arrivato il sushi romagnolo e non è uno scherzo. Si tratta di un sushi di alta qualità, in cui la ricerca delle materie prime è molto accurata e l'attenzione che i gestori, entrambi romagnoli ma appassionati di sushi da anni, mettono nella preparazione dei vari piatti è veramente unica. "College Sushi" è attivo in città già da un anno e mezzo, grazie a Thomas Suriani di Forlì e a Enrico Fantini di Cesena, e adesso sta iniziando a girare l'Emilia Romagna con il primo Sushi Foodtruck chiamato affettuosamente "ColleGino". Di foodtruck di questo genere ne esistono a Milano ma in Romagna non si era mai visto. Le cucine viaggianti, molto di moda ultimamente, infatti, solitamente sfornano piadina, hamburger "sfiziosi", passatelli, pesce fritto e anche tortello alla piastra. Il sushi, con i suoi uramaki, sashimi e tataki, ancora non era stato contemplato.

L'idea è venuta a Thomas che alcuni anni fa ha aperto il primo "College Bar" a Forlì, un bar originale con torte fatte in casa, centrifugati, tutto bio, selezionato e sempre fresco. Poi, sull'onda del successo, ha aperto "College sushi" di Forlì. "Thomas ha pensato al marchio e ha avuto la prima idea, io sono subentrato dopo perché sono un gran appassionato di sushi e lo volevo anche nella mia città - spiega il cesenate Enrico Fantini, 31 anni, ex calciatore professionista - Io e Thomas ci siamo conosciuti perchè entrambi avevamo un locale a Formentera. Thomas, poi, si è concentrato solo sulla Romagna, lasciando la Spagna; io, invece, ho ancora un'attività a Formentera. Dopo College sushi a Forlì, quindi, ci siamo messi insieme e abbiamo aperto a Cesena. Io sono un vero appassionato di sushi fin dalla prima volta che l'ho assaggiato. Sono andato anche in Giappone per mangiarlo come si deve, cercando i posti giusti. College Sushi di Cesena è un piccolo locale superspecializzato con materie selezionate e nessuna contaminazione col cibo cinese, che è altrettanto buono ma è un'altra cosa. Visto che abbiamo pochi posti a disposizione nel locale, lavoriamo soprattutto a domicilio e con l'asporto".

Ora, tra le ultime creature di Thomas ed Enrico, è arrivato anche "ColleGino", il food trucker di sushi che farà la sua parte, andando in giro nei vari festival proponendo la stessa qualità di cibo asiatico che si mangia da College Sushi. Il menù prevede: tartare di pesce, poke rice (riso bianco con tartare di pesce e verdure), i classici tataki e sashimi, nigiri, hosomaki, gunkan (anche con l'anguilla), uramaki classic, temaki, uramaki special. Tra le proposte anche diversi tipi di birra giapponese, saké, thé verde giapponese e per dolci il doroyaki (pancake giappoese con marmellata di fagioli rossi) e i mochi (dolcetti giapponesi di riso ripieni con marmellata di fagioli rossi). In questi giorni chi volesse provare l'esperienza del sushi di College può andare allo Street Festival nei giardini pubblici di Ravenna dove si sono dati appuntamento moltissimi food trucker da tutta Italia.