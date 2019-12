Colletta Alimentare, con la Round Table raccolti 1566 chili di cibo

Raccolti 1.566 kg di alimenti per i più bisognosi. E’ quanto realizzato nella giornata della Colletta Alimentare, sabato 30 novembre, presso il supermercato Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino a Forlì, quello affidato nella gestione dei volontari e della raccolta alla Round Table 6, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani professionisti fino ai quarant’anni.

Grande è stata la soddisfazione per i soci della Round Table, per aver incrementato la raccolta rispetto ai 1.508 kg del 2018. Per tutta la giornata di sabato 30 novembre sono state numerose le scatole riempite con generi di prima necessità, tra cui alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta, riso, legumi, biscotti. Il cibo, raccolto grazie alla generosità dei clienti del supermercato, verrà distribuito attraverso la rete del Banco Alimentare, fatto di varie realtà impegnate nel sociale ed enti caritatevoli, alle persone che ne hanno più bisogno. Numerosi sono i supermercati che a Forlì hanno aderito all’iniziativa.