Dal 1950 regala sorrisi ai suoi clienti: il Mercato Coperto celebra i 91 anni di Colomba Giorgioni

E' la testimonianza di come è cambiata la città, le abitudini e le necessità dei forlivesi. Dal 1950 il suo cuore pulsa tra gli spazi del mercato coperto di Forlì, che in questi giorni sta vedendo la fine dei lavori di riqualificazione. Splende il sorriso di Colomba Giorgioni, che venerdì mattina - in occasione del primo aperitivo organizzato dall'associazione dei commercianti della struttura di Piazza Cavour - ha ricevuto gli omaggi del sindaco Gian Luca Zattini per i 91 anni.

La sua casa è il banco dei formaggi "Da Ciano", che gestisce insieme al genero dopo la morte del marito avvenuta diversi anni fa. Zattini l'ha definita "una donna eccezionale e operatrice del Mercato delle Erbe dal 1950, orgoglio di tutta Forlì". Zattini ha donato a Colomba un mazzo di fiori ricco di colori, solari come la sua personalità.