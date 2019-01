Colorazione anomala nel fiume Montone: Arpae preleva alcuni campioni d'acqua

I Carabinieri Forestali ed il personale dell'Arpae sono intervenuti a Rocca San Casciano dopo che alcuni cittadini hanno segnalato una colorazione anomala, tendente al marrone, delle acque del fiume Montone in prossimità del ponte del mercato nel centro del paese. Arpae è intervenuta sul posto per effettuare controlli e campionamenti delle acque: sono state effettuate misure di alcuni parametri chimico-fisici (pH, conducibilità e ossigeno disciolto), in vari punti del fiume e sono stati prelevati campioni da analizzare in laboratorio.

Le prime risultanze non hanno evidenziato alterazioni rispetto ai dati medi ottenuti dalla rete di monitoraggio delle acque superficiali di Arpae. L’acqua prelevata in sede di campionamento si presentava chiara e ciò porta a ritenere che la colorazione scura osservata potrebbe essere ricondotta al fondale dell’alveo. Per ulteriori valutazioni si attendono gli esiti delle analisi che saranno resi pubblici appena disponibili.