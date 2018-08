Colpito da un attacco di panico in mezzo ai monti: soccorso vicino a Pian Baruccioli

Lunedì pomeriggio, intorno alle 17, il Soccorso Alpino è stato attivato dal 118 per una persona colpita da attacchi di panico lungo il sentiero 429, poco sopra l’abitato di Pian Baruccioli, vicino alla località Acquacheta. Una squadra è partita immediatamente, raggiungendo in pochi minuti il paziente: dalle valutazioni primarie effettuate sulla vittima è risultato essere tutto nella norma, quindi gli uomini del Soccorso Alpino hanno deciso di non allertare un’altra squadra e di far rientrare l’elicottero che era in avvicinamento. Avendo un'ottima conoscenza della zona hanno deciso, dopo aver tranquillizzato il paziente, di proseguire tutti insieme lungo un sentiero più sicuro e meno esposto. Raggiunto il mezzo, sono rientrati in paese intorno alle 20 e, dopo le ultime verifiche, hanno deciso di non allertare l’ambulanza in quanto il paziente si era completamente ristabilito. Presente anche una squadra Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco di Forli.