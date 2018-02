Colpito da un mandato d'arresto europeo: ricercato arrestato a Castrocaro

Era colpito da un mandato d'arresto europeo. Un romeno di 30 anni è stato arrestato venerdì sera dai Carabinieri di Castrocaro nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dell'Arma di Forlì-Cesena. L'individuo era colpito da un ordine di rintraccio da parte della magistratura romena poichè deve scontare un anno ed otto mesi di reclusione per guida in stato d'ebrezza e guida senza patente commessi nel 2012 e nel 2015. Ora si trova in carcere a Forlì a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito degli stessi controlli i militari di Ronco hanno segnalato alla Prefettura un forlivese di 31 anni come assuntore di sostanze stupefacenti dopo esser stato trovato con una dose di cocaina.