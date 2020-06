Colpo allo spaccio di cocaina nei pressi della stazione: in casa aveva droga e 15mila euro in contanti

Un colpo allo spaccio di droga, con l'attività dei carabinieri avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso. I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì hanno tratto in arresto un marocchino di 34 anni residente a Predappio, già conosciuto ai carabinieri e regolare sul territorio italiano. Il soggetto deteneva 30 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti di 15.000 euro.

L'attività è partita da un monitoraggio dello spaccio nel parcheggio del Piazzale Giolitti, nell'area della stazione ferroviaria di Forlì. Nell'osservazione l'individuo è stato notato mentre si dirigeva a piedi verso una coppia composta da altri due soggetti anch’essi noti alle forze dell’ordine sempre per reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti subito dopo uno dei due soggetti si è avvicinato al finestrino del conducente della vettura consegnandogli qualcosa dopo aver ricevuto delle banconote. Da una prima perquisizione è stato rinvenuto da subito lo stupefacente ceduto nonché i soldi utilizzati per l’acquisto. Altra droga era in macchina del nordafricano. Per questo la perquisizione è stata estesa alla casa, col rinvenimento di ulteriore stupefacenti nonché denaro contante per oltre 15.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su disposizione del Sostituto Procuratore Fabio Magnolo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa poi essere processato per direttissima. L’udienza svoltasi in Tribunale di Forlì in video conferenza sabato mattina si è conclusa con la convalida dell’arresto e il mantenimento degli arresti domiciliari.