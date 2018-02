Individuo sospetto controllato dalla Polizia: nel borsello nascondeva un coltello

Aveva nel borsello un coltello a serramanico, di cui non ha saputo fornire giustificazioni circa il possesso. Un 53enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì con l'accusa di porto ingiustificati di strumenti atti ad offendere. Il controllo è stato effettuato venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, nei pressi della stazione, in Piazzale Martiri d'Ungheria. L'andamento sospetto dell'individuo ha indotto i poliziotti al controllo: all'interno del borsello che aveva con se è stato trovato un coltello a serramanico, posto sotto sequestro. Per il 53enne è scattato il deferimento in stato di libertà.