Coltivatore autorizzato di canapa denunciato dall'Arma: sequestrati hashish e marijuana

Aveva con sé 55 grammi di hashish e poco più di due grammi di marijuana. Un forlivese di 34 anni è stato denunciato a piede libero per "produzione, traffico, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope". Il giovane è stato fermato domenica sera, intorno alle 18, dai Carabinieri di Predappio a Fiumana nel corso di un controllo stradale. Il 34enne è risultato titolare di un'azienda agricola dove è autorizzato alla coltivazione di canapa sativa. Hashish e marijuana sono stati trovati in un marsupio che aveva con sé.

Nell'azienda agricola sono stati trovati circa 120 chili di infiorescenza di marijuana in attesa di essere venduta per gli usi consentiti dalla legge. La merce, ricorda l'Arma dei Carabinieri, "è destinata al mercato della cannabis legale che impone il limite di 0.6% di principio attivo". Il giovane ha specificato ai militari di non avere ancora venduto il prodotto a seguito del crollo dei prezzi in quanto il mercato si è molto saturato in presenza di molta concorrenza venutasi a creare dopo la legalizzazione della cosìdetta “Cannabis Light”.

Tuttavia per verificare la legalità del prodotto, i militari hanno effettuato campionatura per una successiva analisi ai fini di verificare il limite legale imposto. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per violazione dell’articolo 73 DPR 309/90 ("produzione, traffico, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope") per la detenzione dell’hashish in suo possesso, sostanza non consentita dalla legge.