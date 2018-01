Comando della Municipale entro il 2018 e un gruppo bancario: altri tasselli per il rilancio dell'ex Mangelli

“Una sede della Polizia Municipale unica, che accorpa le tre sedi attuali, una sede urbana, ben raggiungibile dai cittadini, a ridosso del centro storico”: per il sindaco Davide Drei l’insediamento del comando dei vigili urbani all’ex Mangelli, nell’attuale sede di Romagna Acque in piazza del Lavoro, sarà più che un trasloco. “La Polizia Municipale non solo svolgerà un presidio nell’area dei Portici, ma contribuirà a generare quel passaggio in un quartiere che richiede più vitalità”, spiega il primo cittadino nella conferenza stampa di presentazione del bilancio della Polizia Municipale. Il 2018 sarà l’anno dell’apertura della nuova sede, dato che da marzo Romagna Acque riuscirà a lasciare gli uffici per trasferirsi nel suo nuovo edificio che si trova alle spalle, nella piazzetta dell’ex ciminiera della Mangelli.

Accanto alla nuova “casa” per circa un centinaio di agenti di polizia municipale e alla sede centrale di Romagna Acque, arriverà nell’imponente edificio già realizzato nella stessa piazzetta da diversi anni, e fin dall’inizio sfitto, la direzione di una gruppo bancario, mentre proprio di fronte, nello “spicchio” non ancora urbanizzato tra il supermercato Coop e via Vespucci ci sono i progetti, questi più indietro come fase di realizzazione ma definiti come “certi” dall’Ausl, di realizzare una grande “Casa della salute” urbana, in cui concentrare servizi sanitari non ospedalieri che attualmente sono sparsi su più sedi, spesso in affitto, nella città. “Non sarà un punto in cui si concentreranno i medici di base, che invece devono rimanere sparsi sul territorio”, garantisce Drei.

Insomma, questa quartina di progetti sia pubblici e privati dovrebbero essere il volano per far decollare commercio, i servizi, ma anche la sicurezza all’ex Mangelli, un’area critica e sempre a rischio degrado della città. Sul lato commerciale, il Comune ha recentemente sbloccato il piano che permetterà al proprietario della galleria commerciale dei Portici (ormai priva di negozi e chiusa nonostante abbia appena 12 anni) di riorganizzare gli spazi interni per renderli più appetibili e rilanciarli.