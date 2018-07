L'eclisse più lunga del secolo: ecco come fotografare la "Luna Rossa" - Tutti gli eventi

Conto alla rovescia per l'eclissi totale di luna, la più lunga del secolo: la durata stimata è di 3 ore e 55 minuti, con 1 ora e 43 di eclissi totale. Il cielo si prepara quindi per regalare un grande spettacolo a chi quella sera vorrà alzare lo sguardo e perdersi tra le sue meraviglie. Il fenomeno rimarrà della massima intensità per ben 103 minuti cioè dalle 21:30 fino alle 23:13, quando la Luna si troverà completamente immersa nell'ombra della Terra. La fine del fenomeno è invece per le 00:19, momento in cui il nostro satellite naturale uscirà completamente dall'ombra del nostro pianeta. Astronomitaly ha redatto una mini guidacon alcune informazioni basilari su come fotografare questo fenomeno astronomico.

Come fotografare l’Eclissi di Luna

Ci sono diversi modi di fotografare l’Eclissi di Luna, quindi la prima cosa da sapere è che ogni impostazione può variare a seconda dell’attrezzatura. Innanzitutto ti servono un treppiedi e un telecomando per lo scatto remoto (se la telecamera non è già predisposta per l’autoscatto). La fotocamera deve essere dotata di impostazioni manuali per poter fotografare la Luna senza saturarla e trovando la giusta combinazione tra tempo di esposizione e sensibilità Iso. E' possibile questa comoda guida per orientarti riguardo tempi, aperture e sensibilità Iso, che si trova sul sito http://www.mreclipse.com/LEphoto/image/LE-Exposure1w.GIF.

Il metodo più semplice è dotarsi di un telescopio o un obiettivo di lunga focale che permetta di aumentare gli ingrandimenti. La regola è che ad ingrandimenti più elevati bisognerà impostare tempi di esposizione più brevi per evitare il mosso. Una impostazione ad esempio di 1/250 e 400 ISO potrebbe essere un buon punto di partenza.

Se si desidera fotografare la Luna che sovrasta elementi paesaggistici bisognerà utilizzare un obiettivo a corta focale (dunque bassi ingrandimenti). Se si dispone di una fotocamera digitale occorre provare con la combinazione 200 - 400 Iso e 5 o 40 secondi. Tuttavia, maggiore sarà il tempo di esposizione, più sarà la possibilità di ottenere del mosso. Queste impostazioni variano a seconda della camera, dell’obiettivo che si utilizza e dell’illuminazione della zona e pertanto è suggerito di fare delle prove.

Se si desidera fotografare il percorso che seguirà la Luna durante l’eclissi, questo è sicuramente il caso più complesso: nella fase iniziale dell’eclissi di Luna si consiglia di piazzare l’immagine della Luna in uno degli angoli prevedendo il percorso che farà la Luna all’interno dell’inquadratura. Occorre a questo punto scattare una sequenza di immagini a tempi regolari per ricomporre il tragitto e le fasi della Luna.

Si può iniziare con una esposizione base di 1/125 secondi a f5.6 per poi aumentare i tempi di esposizione ad esempio a 1/8 mano mano che si raggiunge la fase di totalità in quanto la Luna sarà maggiormente scura. Le immagini andranno poi sommate e composte in un’unica foto in post-produzione. In ogni caso occorre seguire una tabella consigliata o fare delle prove per trovare le giuste combinazioni. Una buona pianificazione sarà essenziale per il successo della sessione astrofotografica.