Come gli adolescenti vivono il lockdown? Il consultorio: "Responsabili e preoccupati per i loro nonni"

"Alcuni adolescenti stanno soffrendo la situazione del lockdown per emergenza COVID, che ironicamente definiscono "arresti domiciliari", ma stanno dando prova di grande responsabilità. C'è chi esplicita di osservare le prescrizioni anche per il bene dei nonni che hanno in casa, mostrando una sensibilità ed un altruismo toccanti". A spiegare il punto di vista dei giovani e come stanno vivendo il blocco delle attività scolastiche e lavorative è Loretta Raffuzzi, psicologa responsabile del Consultorio Giovani e Centro “Acchiappasogni” di Forlì. "In questo particolare periodo di emergenza - prosegue - a Forlì ci stiamo muovendo con diverse modalità di servizio, indirizzate ai giovani utenti del Consultorio Giovani e dell'Acchiappasogni. Abbiamo sospeso alcuni percorsi di aiuto, su richiesta degli stessi adolescenti e stiamo portando invece avanti altri percorsi di aiuto, attraverso la modalità dei videocolloqui, che gli adolescenti apprezzano molto e rispetto ai quali si sentono, spontaneamente, a loro agio".

Al consultorio sono stati forniti due cellulari per fare le videochiamate via Skype ma soprattutto Whatsapp. "Stiamo comunque proseguendo alcuni colloqui vis a vis per situazioni complesse ed urgenti. In questi casi , avvisiamo prima i ragazzi che nel caso presentassero sintomi quali tosse , febbre , o mal di gola, dovranno disdire e che lo stesso faremo noi . Naturalmente all'entrata dei nostri Servizi abbiamo messo del disinfettante per mani, durante il colloquio collochiamo le sedie a d una distanza più ampia del consueto e cerchiamo di usare e far usare le mascherine... anche se accogliere, ascoltarsi, relazionarsi e parlare con la mascherina è davvero problematico", sempre Raffuzzi.

L'Acchiappasogni e il Consultorio Giovani possono accogliere e dare risposta alle problematiche degli adolescenti e a quelle degli adulti in relazione con loro. Il Servizio accoglie problematiche che riguardano il disagio evolutivo, i disturbi emozionali, relazionali, i disturbi comportamentali, alimentari e l'uso di sostanze.E' rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 ai 20 anni e adulti con ruolo educativo (genitori, parenti, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, ecc.) residenti nei Comuni appartenenti al comprensorio forlivese dell'Azienda Usl della Romagna. Per informazioni e appuntamento ci si può rivolgere al tel. 0543/731141.