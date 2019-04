Scolaresca in gita al circolo /Root per imparare le nuove tecnologie sperimentando e giocando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

A conclusione delle attività di "coding" svolte anche nel corrente anno scolastico, sabato mattina gli alunni della classe 3^ della Scuola Primaria di Cusercoli accompagnati dalle insegnanti Marina Milanesi e Elisabetta La Manna si sono recati al circolo "/ROOT" di San Pietro in Guardiano dove hanno potuto immergersi nella tecnologia di ieri, di oggi e di domani grazie ad esperienze dinamiche che li hanno visti protagonisti attivi che hanno permesso loro di osservare, costruire, “viaggiare” e giocare. La visita è iniziata con un salto nel passato grazie sia all’esposizione delle vecchie glorie dell’informatica degli albori come VIC20, Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum e tanti altri cimeli che hanno segnato la storia dei computer casalinghi degli anni ‘80 e buona parte degli anni ’90, sia a quella della computer grafica.

Successivamente, guidati da Gianluca Rossi e Roberto Perini, i bambini hanno potuto osservare due stampanti tridimensionali in funzione e comprenderne il funzionamento dalla progettazione alla realizzazione del modello fisico. Nel laboratorio di robotica condotto da Davide Caminati hanno costruito, utilizzando materiali di facile reperibilità, un piccolo drone capace di muoversi in modo autonomo e di tracciare disegni casuali sulla carta. L’esplorazione della realtà virtuale e aumentata, guidata da Lamberto Tedaldi, li ha accompagnati in un viaggio coinvolgente ed emozionante effettuato sia con dispositivi più semplici ed economici come i google cardboard, sia con visori più sofisticati e professionali come l’HTC Vive che permette di immergersi in mondi tridimensionali. L’uso di Google Earth li ha portati a “volare virtualmente” sopra il nostro pianeta esplorando i luoghi sconosciuti e lontani.

Il retogaming, condotto da Clelio Rossi, ha portato i bambini indietro nel tempo facendoli giocare con alcuni classici dell’intrattenimento computerizzato come Donkey Kong, Pacman, Breakout, per poi proseguire con un assaggio di futuro mediante il simulatore di guida dove hanno provato la sensazione reale di pilotare un’auto da rally sui circuiti più famosi. In questa mattinata intensa ricca di esperienze nuove e coinvolgenti proposte in modo giocoso, in un clima socializzante e collaborativo non poteva mancare una merenda a tema con “nutellini Pacman” per tutti, così buoni che sono andati a ruba! APS ROOT L’associazione è un punto di incontro per tutte quelle persone sul territorio che condividono passione e interesse per la tecnologia in tutte le sue declinazioni. La sede dell’associazione è un circolo ARCI gestito da volontari che si occupa di organizzare serate a tema, talk, laboratori e corsi di informatica, elettronica, domotica, robotica, computer grafica, videogame, programmazione, e così via. Il Circolo ROOT è una struttura polivalente adibita sia a spazio ricreativo e di socializzazione sia a “laboratorio aperto” attrezzato per la fabbricazione digitale in cui tutti abbiano la possibilità di sperimentare, imparare, inventare, realizzare i propri progetti, collaborando e condividendo conoscenze, esperienze e competenze.

