Come prevenire i pericoli di internet, due incontri nella scuola media sostenuti dai Lions

Sabato mattina il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell'Aquila, ha promosso presso l'Istituto Comprensivo 1 “Caterina Sforza” il service nazionale "Interconnettiamoci... ma con la testa". L'informatico Maurizio Sonnoli, responsabile del progetto per il Distretto 108LA, ha tenuto due incontri per gli alunni della scuola media, sottolineando l’evoluzione dei new media ed evidenziando i pericoli di Internet e le conseguenze etiche del suo utilizzo. Ha quindi reso consapevoli i ragazzi dei pericoli della rete e la necessità della prevenzione per anticipare i comportamenti dannosi. Il service è stato realizzato grazie all’azione congiunta del Lions Club Forlì Valle del Bidente con il Presidente Paolo Dell’Aquila assieme alla Dirigente Didattica dell’Istituto “Caterina Sforza” Giuliana Marsico, Michela del Carlo (Lions del Distretto Toscana) ed Enrica Malerba.