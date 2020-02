Nasce un comitato contro la chiusura della PolStrada di Rocca: "Scenderemo in piazza"

Nasce un comitato a difesa del distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano dopo l'annuncio, da parte del governo, di chiudere il presidio di sicurezza perché, a detta dell’esecutivo, "non più strategico". Si tratta, spiegano dal neonato comitato, di "una considerazione che fa capire la scarsa conoscenza da parte del ministro dell’interno del territorio e del presidio di Rocca in quanto, da sempre, ha garantito la sicurezza in tutta la vallata ma soprattutto lungo la Statale 67, importante arteria che collega Ravenna e Firenze e già da tempo abbandonata dallo Stato e questo è dimostrato dai tanti interventi svolti dai suoi agenti lungo la strada statale 67 fino al passo del Muraglione, sia d’inverno quando soccorrono i tanti camionisti e automobilisti intrappolati dalla neve, sia d’estate sulla sorveglianza del traffico molto intenso per le migliaia di motociclisti che salgono fino al passo del Muraglione oltre ai pattugliamenti lungo la SS67 nel tratto di loro competenza e nei comuni circostanti".

Il comitato è formato tra gli altri da Anna Vallicelli, ex sindaco di Rocca San Casciano ed ultimi 10 anni vicesindaco a Meldola; Riccardo Ragazzini, ex assessore comunale di Rocca ed imprenditore locale con la Bipres; Lucio Giorgini, vicesindaco di Rocca San Casciano; Raffaele Faccini, consigliere comunale di Rocca San Casciano; Marco Spada, medico del pronto soccorso forlivese; Alessandro Ferrini, consigliere comunale a Castrocaro; Federica Pierotti, ex assessore comunale di Castrocaro nella scorsa legislatura; Luca Catenelli, consigliere comunale di Dovadola; Savio Barzanti, ex consigliere comunale di Portico di Romagna; Antonella Ricci, ex consigliere comunale di Rocca San Casciano; Caterina Mordenti, assessore comunale di Portico; Vincenzo Bongiorno, ex consigliere comunale di Forlì ed attuale segretario generale di confedilizia Forlì Cesena,

Gli aderenti rimarcano come il distaccamento di Rocca San Casciano abbia in questi anni "registrato il maggior numero di controlli e sanzioni soprattutto per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza oltre ad un’importante attività di prevenzione in particolare modo tra i giovani nonostante il numero veramente esiguo di agenti. A seguito del processo di “remotizzazione” il personale è operativo su tutto il territorio e la produttività è molto elevata; lo dimostrano gli elevati controlli preventivi e soprattutto dati elevati sulla repressione a seguito dell’abuso di alcol alla guida. Alcuni dati esplicativi riferiti all’anno 2019: veicoli controllati 4.400, persone controllate 5.127, infrazione al codice della strada rilevate 655 di cui 49 per guida in stato di ebbrezza alcoolica, oltre a 285 soccorsi".

"Per questo crediamo che il progetto vada rispedito al mittente con fermezza e senza indugi, crediamo infatti che il Reparto vada invece rinforzato adeguatamente al fine di aumentare la sicurezza stradale dei cittadini - viene sottolineato -. Si precisa che il personale che lavora al Distaccamento di Rocca San Casciano, risiede con i parenti in quella zona e vedersi trasferiti a 30 chilometri di distanza, comporterebbe ripercussioni negative anche sulla loro gestione familiare. Da segnalare anche il recente trasferimento in una sede più idonea che, grazie ad una concessione di comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Rocca San Casciano, si trova all’interno del Palazzo comunale in paese garantendo maggior sicurezza e tranquillità tra i cittadini e le aziende del territorio. Territorio in difficoltà anche a causa dei problemi di organico della polizia locale dell’Unione dei comuni dove mancano all’appello circa 70 agenti".

Il comitato ha intenzione di organizzare una manifestazione pubblica sabato 22 febbraio alle 10:30 in piazza a Rocca San Casciano ed una raccolta firme "contro questa scellerata decisione del governo di chiudere questo presidio". Il comitato ha già ricevuto l’appoggio di vari sindaci del territorio, di politici locali, di associazioni di categoria e l’adesione dei sindacati di polizia Siulp e Sap oltre ad Asaps, importante associazione nazionale a sostegno della polizia stradale guidata dal dott. Biserni. "La manifestazione - viene evidenziato - non vuole avere nessun tipo di riferimento politico ma far capire l’importanza di questo distaccamento nel territorio, a questo proposito si chiede ai sindaci dei 15 comuni dell’Unione di presenziare con le loro fasce tricolori, ed essere solidali verso gli agenti che per l’ennesima volta vengono tirati in ballo in questa decisione non valorizzando appieno il loro operato. Attendiamo nuove adesioni al comitato ed una grande partecipazione dei cittadini all’evento del 22 febbraio". Per info e contatti Messenger di chi ha già aderito.