Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, "Un esempio di carità che non ha eguali"

Si è svolta venerdì mattina la visita dell’assessore al welfare Rosaria Tassinari e del vicesindaco Daniele Mezzacapo al Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, una tra le più importanti associazioni di volontariato del Comune di Forlì. "Il lavoro quotidiano di decine di volontari, alcuni addirittura a tempo pieno, il contributo di amici e semplici sostenitori hanno permesso a questa importante associazione di volontariato, operante nel nostro territorio da più di 56 anni, di realizzare progetti di forte impatto aggregativo e di ispirazione solidale non soltanto a Forlì, ma anche all’estero", affermano Tassinari e Mezzacapo.

"Quella del Comitato è una realtà associativa eccezionale, fortemente interconnessa con il segmento socio-assistenziale del nostro Comune e che per alcuni aspetti può dirsi unica nel suo genere - viene aggiunto -. La loro progettazione parte da un’intesa e capillare azione di recupero e riciclo, ad opera dei soci e volontari, delle merci e del materiale, tra cui anche farmaci e indumenti, che vengono donati direttamente all’associazione o ‘raccolti’ attraverso vari punti di prelievo dislocati in città. I progetti portati a termine nel corso di questi anni, grazie anche alla collaborazione diretta delle popolazioni interessate, si inseriscono in situazioni di emergenza e calamità in Italia e nel mondo, con un’attenzione particolare verso le nuove povertà".

"Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, insieme all’Emporio della Solidarietà, è una realtà del nostro Comune che opera per soccorrere centinaia di famiglie in difficoltà, avvalendosi esclusivamente del contributo e delle attività dei volontari. A loro e al Presidente del Comitato Davide Rosetti va il nostro più sincero ‘grazie’ perché, con il loro esempio, ci rendono una testimonianza preziosa di carità e soccorso dei più deboli", concludono.