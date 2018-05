Quarant'anni fa il delitto di Aldo Moro, Drei: "L'Italia reagi e si costruì la propria identità"

Era il 9 maggio del 1978 quando le Brigate rosse fecero ritrovare in via Caetani a Roma il corpo senza vita dell’onorevole Aldo Moro. Nel quarantesimo anniversario di quel tragico evento, ha assunto un particolare significato la breve cerimonia svoltasi mercoledì mattina in piazzale Aldo Moro per celebrare il “Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. L’amministrazione comunale di Forlì ha organizzato una cerimonia che si è svolta al cospetto della indicazione odonomastica di via Aldo Moro, angolo via Turati. Sono intervenuti il sindaco Davide Drei e il ricercatore storico Domenico Guzzo.

"E' una giornata che genera una certa emozione a chi ha toccato per mano gli eventi di quarant'anni fa - ha detto il primo cittadino -. Il 1978 rimane un anno scolpito nella memoria degli italiani. Tra il 16 marzo e il 9 maggio si consumarono i 55 giorni più importanti nella lotta al terrorismo nel nostro Paese. Ci fu una grande forza di reazione del Paese. Ricordo che non c'era giorno che non si vivesse un attentato, un uccisione, una strage. L'Italia ha ricostruito da allora un proprio patto di cittadinanza. Ci furono dei colpi di coda, che interessò anche Forlì con l'omicidio di Roberto Ruffilli, che abbiamo ricordato nel trentennale della sua morte col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma le Brigate Rosse sono state sconfitte. Moro con la vita pagò la sua dimensione da statista e ci consegnò un Paese che seppe reagire e ricostruire la propria identità".

Hanno partecipato le rappresentanze dell’associazionismo e studenti dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Carlo Matteucci”. Una corona commemorativa ha reso onore anche alla memoria di Peppino Impastato all'indicazione stradale nella via a lui dedicata che si trova a San Martino in Strada.

