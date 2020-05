Un anno fa la morte di Guglielmo Russo: le parole ricche d'amore della moglie

20 maggio 2019, un anno dalla morte del presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo, scomparso a seguito di una lunga malattia. "Un uomo delle istituzioni che ha ricevuto da tanti affetto e stima e a quei tanti sono sempre grata - ricorda la moglie Daniela Savelli -. Si possono fare diverse iniziative a ricordo di qualcuno e io aggiungo "per non dimenticare"; questo implica un coinvolgimento personale e un cammino. Tante cose aiutano a ricordare, ma sappiamo che il tempo passando offusca, a volte modifica, a volte dimentica".

"Non dimenticare vuol dire trattenere la parte più vera e profonda di una persona, anche di un avvenimento, trattenere ciò che ci ha dato di buono, ciò che abbiamo visto con occhi diversi, le risposte date, le modalità intuite, la qualità delle relazioni, lo stile - continua Savelli -. Non dimenticare ciò che abbiamo conosciuto e vissuto con Guglielmo ci potrà accompagnare per fare memoria e per essere traccia. Eventi importanti, come anche un terremoto, una pandemia e perché no una malattia, col tempo lasciano poca traccia in noi se solo ricordati. Oggi è per non dimenticare".