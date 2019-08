100 anni fa la scomparsa: commemorato il valoroso aviatore Luigi Ridolfi

Commemorato venerdì mattina al cimitero monumentale di Forlì il centenario della morte del pluridecorato e valoroso aviatore forlivese Luigi Ridolfi. L'appuntamento è stato organizzato dalla sezione forlivese dell’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli. Hanno partecipato tra gli altri il vcesindaco Daniele Mezzacapo, l'amministratore delegato di FA srl, Massimo Gasparrini, in rappresentanza dell’aeroporto forlivese, e il tenente colonnello Luca Zorzan, comandante della base di via Solombrini.

Erano presenti anche i familiari dell'aviatore, oltre ad una delegazione delle associazioni Combattentistiche e d’Arma, e delle Sezioni dell'Associazione Arma Aeronautica di Faenza, Ravenna e Lugo di Romagna. La cerimonia ha visto la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento sepolcrale, l'esecuzione del silenzio e diversi interventi commemorativi.