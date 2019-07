73 anni fa il naufragio della "Consolata": nella tragedia morirono 17 forlivesi

Domenica, alle 11, in occasione del 73esimo anniversario del naufragio della barca Consolata, si svolgerà a Cesenatico una cerimonia in ricordo dei cittadini di Bussecchio che persero la vita. Saranno commemorati Paris Paganelli (42), Domenica Versari (36), Giampaolo Paganelli (10), Deledda Paganelli (6), Amelia Mercatali (26), Rina Prati (20), Mirella Grillanda (13), Annetta Virdis (28), Paola Peddis (2), Franca Peddis (8), Luciana Montanari (12), Livia Casadei (10), Walter Casadei (1), Evelina Benini (38), Emilia Mazzi (39), Anita Pampigmoli (34) e Mirella Farneti (9). Alle 11 una motonave partirà dal porto (punto di ritrovo davanti ai padiglioni del Mercato Ittico) con i familiari, i superstiti, le autorità locali e provinciali per recarsi sul luogo della tragedia dove verrà gettata in acqua una corona di fiori.