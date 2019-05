Commercio, i sindacati esultano: "Rinnovato l'accordo per il lavoro domenicale"

"E' stato rinnovato l’accordo per il lavoro domenicale nelle aziende commerciali di Forlì e Cesena”. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del territorio esprimono "soddisfazione per il rinnovo del contratto integrativo territoriale del settore terziario per gli anni 2019 e 2020 e 2021, sottoscritto con Confcommercio e Confesercenti".

"Atto non scontato - sottolineano i sindacati - dopo un anno di interruzione, permette alle lavoratrici e ai lavoratori di mantenere i criteri della volontarietà e della rotazione della prestazione lavorativa domenicale, confermando inoltre l’esenzione della prestazione lavorativa domenicale per le mamme con figli fino a 5 anni di età, per i lavoratori che assistono portatori di handicap, o persone non autosufficienti, ma soprattutto con un aumento della retribuzione rispetto al Contratto Collettivo Nazionale".

"Gli sforzi fatti nel territorio per il rinnovo del contratto integrativo - rimarcano Cgil, Cisl e Uil -non sono comunque sufficienti a risolvere le criticità generate proprio dalle liberalizzazioni degli orari degli esercizi commerciali che si sono rivelate un grave appesantimento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e un costo aggiuntivo a carico delle imprese senza peraltro ottenere una aumento medio generalizzato dei fatturati (obiettivo dichiarato della Legge)".

I sindacati uniti rinnovano l'appello affinchè "la discussione presente in parlamento per la definizione di chiusure obbligatorie degli esercizi commerciali non si fermi, e che restituisca alle parti sociali e alle amministrazioni territoriali la facoltà di decidere in tale materia".