Commercio illegale di cani, sequestrati cuccioli disidratati e in stato di ipotermia

Il pattugliamento dell'A14 da parte del personale in servizio presso la Sottosezione A14 di Forlì della Polizia Stradale ha determinato la scoperta, giovedì, di una trasporto illegale di cuccioli di cane di varie razze pregiate provenienti verosimilmente dalla Repubblica Slovacca e destinati al mercato clandestino campano. Nel pomeriggio all’altezza del casello di Forlì è stata fermata per un controllo una Fiat 500 X presa a noleggio il cui conducente è stato identificato in un quarantenne residente a Villaricca di Napoli.

Sentendo un odore forte e sgradevole provenire dall’interno del veicolo gli agenti si sono fatti aprire il bagagliaio dell’auto e hanno scoperot al suo interno alcuni cartoni con dentro venti cuccioli di cane di svariate razze (Buledogue francese, Cavalier King, Barboncini, Lupo tedesco, ecc.). Gli animali, che al successivo controllo del Veterinario AUSL intervenuto sul posto avevano tutti tra i 45 ed i 60 giorni di vita, erano stati stipati in modo precario, gli uni sugli altri, lasciati in mezzo ai loro escrementi e rigurgiti ed inoltre più d’uno manifestava i chiari segni di una ipotermia apparendo agli agenti quasi in fin di vita.

L’intervento del veterinario ha accertato le condizioni degli animali, tra l’altro disidratati fin quasi allo sfinimento. Naturalmente gli animali erano privi di documentazione sanitaria e di certificazione di provenienza. L'uomo ha spiegato di aver effettuato l’acquisto dei cuccioli nella Repubblica Slovacca per un importo di 4000 euro. Quindi si è proceduto al sequestro penale dei cuccioli ed alla denuncia del conducente per maltrattamenti. Dopo l’accertamento gli animali sono stati affidati al canile comunale di Forlì.