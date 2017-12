Commessa segue coppia di ladri in centro: nei guai finisce una 19enne

E' accusata di aver rubato insieme ad un complice una confezione di profumo dal valore di circa 100 euro in una profumeria di Corso della Repubblica. Una romena di 19 anni è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì con l'accusa di furto aggravato in concorso. A chiedere l'intervento della Polizia è stata una dipendente del punto vendita, che stava inseguendo la coppia in direzione di Piazza Saffi. Ad un certo punto i due si sono divisi: la commessa si è data all'inseguimento della ragazza. La Polizia in pochi minuti ha bloccato la giovane, trovandola senza refurtiva. Verosimilmente era nelle mani del complice, che aveva occultato il profumo in una borsa. Dagli scaffali del negozio, dove era entrata poco prima la coppia, mancava il costoso articolo. La ragazza, oltre alla denuncia per furto aggravato in concorso, è stata colpita dal divieto di ritorno nel comune di Forlì.