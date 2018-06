Commette vari reati durante l'obbligo di dimora: finisce agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per un forlivese di 51 anni. I Carabinieri di Ronco hanno arrestato l'uomo in esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare dell’obbligo di dimora, per aver commesso diversi reati durante il periodo la misura. Al termine delle formalità di rito veniva associato al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.