Si rinnova la Commissione toponomastica: il Comune cerca esperti

E' in fase di rinnovo la Commissione comunale consultiva per la toponomastica cittadina, di cui fanno parte, tra gli altri, cinque esperti designati dal sindaco Gian Luca Zattini sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite in discipline attinenti la toponomastica e comunque in quelle materie la cui conoscenza possa meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione. Nello specifico saranno valutati i titoli di studio correlati a specifiche conoscenze storiche, artistiche, architettoniche collegate alle funzioni della Commissione Toponomastica.

Oltre ai titoli di studio e di carattere strettamente professionale, potrà costituire elemento preferenziale la conoscenza di tradizioni, costumi biografie maturata negli ambiti della vita civile e sociale del nostro territorio. Ulteriori informazioni, unitamente alla normativa di riferimento, possono essere acquisite accedendo al sito istituzionale del Comune di Forlì. Le candidature dovranno essere presentate entro le 13 del 20 novembre, nelle modalità specificate nell'avviso.