Nonna Teresina spegne 106 anni. Il segreto? Serenità e moderazione nel cibo

Ben 106 candeline. A spegnerle Teresa Visani, meglio nota a Modigliana come "Nonna Teresina". Nata il 31 marzo del 1912, è attualmente la più anziana del paese, anche se non detiene ancora il primato della longevità in quanto in un recente passato due nonni hanno raggiunto i 107 e 109 anni. Nonna Teresina, che gode di buona salute, ha condotto una vita molto attiva con moltissimi interessi e senza problemi fisici, tant'è che ricorda solo un unico ricovero in ospedale, nessun esame clinico importante e anche ora assume pochi farmaci. La sua ricetta? Attività, interessi, serenità, moderazione nel cibo e l'appartenenza ad una famiglia di longevi.

Nella giornata del suo compleanno ha ricevuto gli auguri calorosi del sindaco Valerio Roccalbegni.