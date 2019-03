Compra in un negozio, ma appena esce cambia idea e pretende i soldi indietro: alla fine viene denunciata

Una giovane nigeriana residente a Torino ma da qualche giorno in zona per un breve contratto di lavoro in un locale notturno del comprensorio, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Forlì per violazione delle norme sul soggiorno, in quanto al controllo operato nei suoi confronti da parte degli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura non ha esibito "idonea documentazione attestante la regolare permanenza sul territorio nazionale".

Il controllo è scaturito a seguito di un dissidio tra la straniera ed un negoziante, in merito alla merce che la cliente aveva appena acquistato ma che, appena uscita dal locale, cambiando subito idea aveva richiesto venisse ripresa in carico con contestuale restituzione del denaro. L’esercente, pur mostrandosi favorevole alla richiesta della cliente, avendo già emesso scontrino fiscale aveva proposto l’emissione di un buono acquisto per pari valore, e da qui è nata una scomposta e chiassosa protesta della donna che ha portato al necessario intervento della Polizia. Alla fine, l’esercente ha ritenuto di chiudere la questione con la restituzione del denaro, ma il fatto è costato alla cliente l’accertamento del reato relativo alla violazione della disciplina sull’immigrazione, poiché pur essendo in regola non aveva al seguito il titolo di soggiorno, così che per la sua identificazione finalizzata alla verifica della regolare permanenza sul suolo nazionale si sono rese necessarie attività di rilievo delle impronte presso la Polizia Scientifica.