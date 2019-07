Comune, definito lo staff delle segreterie del sindaco Zattini e degli assessori

Con l'avvio del nuovo mandato amministrativo e dell’insediamento della Giunta comunale sotto la guida del neo primo cittadino Gian Luca Zattini, si è proceduto all'organizzazione delle segreterie di sindaco e assessori. Alla segreteria del sindaco ci sono Marianella Lanzoni e Maria Lolita Giorgioni, con quest'ultima anche alla segreteria del vicesindaco Daniele Mezzacapo (con deleghe all'Urbanistica, Edilizia privata, Politiche per la sicurezza - Polizia Locale e Politiche per lo Sport).

Alla segreteria dell'assessorato al Welfare e Politiche per la Famiglia, delegato a Rosaria Tassinari, c'è Monica Sternini, mentre Gabriele Greppi ricoprirà lo stesso ruolo per l'assessorato alla Valorizzazione Centro Storico, Rapporti con i Quartieri, Turismo e Pari Opportunità, delegato ad Andrea Cintorino.

Segreteria condivisa per l'assessorato Politiche per l’impresa, Servizi educativi, scuola e formazione, Politiche Giovanili (delegato a Paola Casara), per l'assessorato alla Promozione Settore Culturale, Museale e dell’Alta Formazione Universitaria (Valerio Melandri), per l'assessorato Bilancio, Società Partecipate, Lavori Pubblici e Patrimonio (delegato a Vittorio Cicognani), con l'incarico affidato a Grazia Gabelli e Beatrice Tramonti.

Alessandra Casadei Lelli sarà alla segreteria dell'assessorato Affari Generali, Risorse Umane e Legalità e Trasparenza (delegato a Maria Pia Baroni) e dell'assessorato alle Politiche Ambientali ed Energetiche, Mobilità e verde (delegato a Giuseppe Petetta). Alla segreteria del presidente del Consiglio comunale (Alessandra Ascari Raccagni) e gruppi di maggioranza c'è Alessandro Lolli.