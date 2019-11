Comune di Meldola, l'Amministrazione Ascolta: nuovi incontri in programma

Proseguono gli incontri promossi dall' Amministrazione di Meldola su tutto il territorio comunale allo scopo di raccogliere segnalazioni, sollecitazioni e proposte che saranno utili per definire azioni e priorità nei prossimi mesi. Il ciclo di incontri vuole essere un momento di confronto con la cittadinanza utile alla formazione del bilancio di previsione 2020 in un'ottica partecipata mantenendo fede ad un impegno assunto durante la campagna elettorale. I prossimi appuntamenti in calendario si svolgeranno nelle serate di venerdì 8 novembre 2019, alle ore 20.30, presso il circolo di Ricò, lunedì 11 novembre 2019 alle ore 20.30 presso la pizzeria La Madragola e martedì 12 novembre 2019, sempre con inizio alle ore 20.30 presso il Bar La Rotonda.