Meldola, Comune e Protezione civile insieme: assistenza telefonica per chi è in difficoltà

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, informa che "è stato attivato grazie alla Protezione Civile di Meldola un numero telefonico per garantire assistenza alla popolazione. Per qualunque esigenza sarà possibile telefonare al 379 1966460. Il numero, gestito dai volontari della nostra Protezione Civile, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12. Il servizio svolto in aggiunta a quanto già attivato dai servizi sociali comunali, reperibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al numero 0543 499450, è pensato per garantire sempre più vicinanza e supporto a quanti hanno bisogno o si trovano soli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un immenso ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, - sottolinea il sindaco - già impegnati anche presso Irst e in altre azioni sul territorio comunale, che mettono a disposizione, in modo libero e gratuito, il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene di Meldola".