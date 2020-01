A Forlì tariffa zero per pannolini e pannoloni: "Il Comune pagherà il servizio ad Alea"

"Anche per quest’anno il Comune di Forlì si farà carico dei costi relativi alla raccolta e allo smaltimento di pannolini e pannoloni per le famiglie con figli di età inferiore ai trenta mesi e con adulti e anziani con disagio sanitario". A renderlo noto è l’assessore con delega all'Ambiente Giuseppe Petetta. "La decisione di rinnovare l'esenzione tariffaria per gli utenti in situazione di disagio sanitario e per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 30 mesi è maturata all'unanimità e in accordo con il Gestore", evidenzia.

Conclude Petetta: "È infatti nostro dovere, come Amministrazione, intervenire in situazioni di difficoltà e disagio per trovare soluzioni sostenibili e dare una risposta concreta alle richieste, più che legittime, avanzate dai nostri cittadini".