Comunicazione in famiglia: una conferenza per genitori a Forlimpopoli

Spesso le emozioni ed i pensieri influiscono sulla comunicazione nelle relazioni familiari, e spesso la rabbia, i rancori, i risentimenti, i “non detti” irrompono negativamente nel rapporto tra partner e con i figli. I contenuti di un discorso passano in secondo piano rispetto ai modi in cui vengono esplicitati. Di tutto questo si parlerà nell’incontro condotto, a Forlimpopoli, dallo psicologo e psicoterapeuta Stefano Albertini e dall’assistente sociale Chiara Mascellani, un incontro per confrontarsi sui modi di comunicare, ascoltare, sentire la famiglia e sulle possibilità di migliorare le relazioni attraverso il reciproco riconoscimento.

L’incontro ("La comunicazione in famiglia...Chi ben comincia è a metà all'opera", in programma giovedì alle 20,30 alla Biblioteca della Casa della Salute) è promosso ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Distretto Forlivese in collaborazione con i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli e Meldola, ed è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori interessati ad approfondire questi temi. A questo incontro potranno seguire una serie di incontri di gruppo rivolti ai genitori che vorranno aderire in cui continuare su questo solco, condividendo esperienze personali ed approfondendo il linguaggio emotivo familiare. La partecipazione è libera e gratuita ma è richiesta e gradita l’iscrizione.