Con "Alternativo" gli studenti volano all'estero: il finanziamento arriva dall'Unione Europea

Studenti forlivesi all'estero con borse finanziate dall'Unione Europea. La possibilità arriva da "Alternativo", un bando che permette ai giovani che frequentano la classe quarta in una scuola superiore della provincia di Forlì-Cesena di fare un'esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro in un paese dell'Unione Europea e in particolare in Polonia, Irlanda, Grecia, Spagna o Cipro. Attraverso Alternativo e la Carta della Mobilità di Uniser 52 studenti di tutta l'Emilia-Romagna verranno selezionati e partiranno nel mese di luglio '19: la partecipazione è assolutamente gratuita e totalmente finanziata (trasporto, vitto, alloggio e assicurazione).

Faranno un'esperienza che cambierà radicalmente la loro vita, proiettandoli in un mondo sempre più internazionalizzato. Uniser è una cooperativa sociale che offre servizi per la mobilità formativa sin dal 1998. Progetta e organizza esperienze all'estero per gli studenti di scuole ed enti di formazione italiani ed europei. Grazie ad Uniser migliaia di ragazzi ogni anno lavorano e si formano a migliaia di chilometri da casa e tornano arricchiti professionalmente, linguisticamente e culturalmente.

Per candidarsi gli studenti devono accertarsi che la loro scuola sia accreditata (qui la lista delle scuole accreditate) e poi seguire le istruzioni del bando che si trova a questo indirizzo. Se la loro scuola non fosse accreditata è sufficiente contattare un professore responsabile per l’Ausl o per i progetti europei e chiedergli di compilare il modulo. Professori e dirigenti che vogliono dare la possibilità ai loro studenti di partire per un'esperienza di mobilità all'estero devono accreditare l'istituto in cui lavorano compilano il modulo e informare i ragazzi sul bando. Il bando scade il primo aprile alle 23:59.