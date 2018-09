Con arnesi da scasso, senza patente e col furgone non assicurato: preso un forlivese

I servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato allo scopo di prevenire reati contro il patrimonio hanno portato ad individuare e bloccare un pregiudicato forlivese, ormai già noto agli agenti, che in piena notte si aggirava nella zona industriale con un furgone non assicurato, la patente scaduta e arnesi da scasso. Il suo pedigree giudiziario, unitamente alla circostanza del controllo, fanno pensare che avesse in animo di commettere reati in danno di qualche ufficio o ditta della zona, così che il provvidenziale intervento degli esperti agenti di pattuglia notturna ha probabilmente interrotto un progetto criminoso.



Il controllo avviene prima delle 4 di stanotte: gli agenti notano il furgone in lontananza e decidono di vedere chi sia a quell’ora che si aggiri tra le ditte della zona industriale. Appena intimato l’alt, lo riconoscono subito. Lui, 50enne di origine laziale ma residente a Meldola, si era già fatto notare in passato, quando in una circostanza analoga gli era stata sequestrata parecchia refurtiva.



Quando gli agenti gli chiedono i documenti, ammette di essere senza patente, poiché scaduta da qualche mese e mai rinnovata. Ma anche il veicolo non è in regola: manca la copertura assicurativa. Perquisito sul posto e verificato cosa trasportasse, sono saltati fuori numerosi attrezzi da scasso (mazza, scalpelli, cacciaviti, piedi di porco, ecc) che sono stati quindi sequestrati. Non c’era però refurtiva, segno che l’azione che forse aveva in animo di compiere era stata interrotta sul nascere.



Il veicolo è stato sequestrato, la patente scaduta ritirata, e lui denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì per porto di arnesi da scasso.