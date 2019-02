Con "Educhange" i volontari educano alla diversità insegnando l'inglese

L'Istituto comprensivo “Annalena Tonelli”, convenzionato con Aiesec Italia, ha attivato per il secondo anno consecutivo “Educhange”, un progetto di insegnamento in lingua inglese e di scambio culturale. Dal 28 gennaio a metà marzo i volontari Tsotne Tskvitaia, studente proveniente dalla Georgia e Viktoriia Zan, originaria dell’Ucraina, prestano servizio presso le classi della scuola secondaria di primo grado “Piero Maroncelli” di Forlì, affiancando gli insegnanti di classe per circa 25 ore settimanali.

I due giovani sono ospitati da due famiglie della scuola che sono seguite da Aiesec sede di Bologna e dalla docente referente del progetto, Serena Turchi: "Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, abbiamo voluto offrire ai nostri studenti questa nuova opportunità per migliorare le capacità comunicative in lingua inglese di alunni e docenti e garantire un valore aggiunto al processo di apprendimento degli uni e di insegnamento degli altri - spiega la docente - È un progetto ambizioso, che risponde all’esigenza di sensibilizzare la comunità scolastica alla dimensione internazionale dell’istruzione".

Le lezioni hanno per argomento temi di rilevanza globale che vengono trattati rigorosamente in lingua inglese attraverso varie metodologie (cooperative learning, lavori di gruppo, simulazioni). I temi trattati quest’anno spaziano da problematiche di carattere geografico, come i cambiamenti climatici o le azioni da intraprendere a difesa dell’ambiente e del clima ai diritti delle donne e la parità di genere, la produzione di energia e il riciclaggio dei rifiuti. Lo scopo principale del progetto è favorire l’interscambio linguistico e culturale.