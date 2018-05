Con i tre figlioletti e la moglie guidava verso Ancona: era completamente ubriaco

Sono oltre 30 i conducenti sanzionati negli ultimi due giorni di controlli sulla ss67 Tosco Romagnola fra il passo del Muraglione e Forlì da parte della Polstrada Rocca San Casciano. Sette sono stati sanzionati sabato a Castrocaro per il superamento dei limiti di velocità: tra loro sia automobilisti che motociclisti. In dieci sono stati sanzionati per mancanza della cintura di sicurezza. Quattro, invece, le patenti di guida ritirate per guida stato di ebbrezza fra la serata e la nottata appena passata.

A Rocca è stato fermato un 44enne del fiorentino a bordo di una Ford. E’ stato fermato in sorpasso vietato: oltre ad essere ubriaco, aveva anche a bordo la moglie e tre bambini e si stava dirigendo ad Ancona. Aveva un tasso di 1.63 g/l. Per lui ritiro della patente, 12 punti decurtati e denuncia penale.

A Rovere è stato fermato un uomo castrocarese di 30 anni a bordo di una Mini. Aveva un tasso di 2.20 g/l: anche per lui denuncia penale, ritiro della patente e decurtazione di 10 punti sul documento di guida. Sempre a Rovere è stato fermato un neopatentato di Ravenna a bordo di una Citroen C3: aveva 0.80 ed è per questo che si è risparmiato la denuncia penale. Per lui però 709 euro di multa, 20 punti decurtati e ritiro della patente.

L’ultimo ad essere fermato è stato un 37enne forlivese su Mercedes: aveva 1,10 di alcool. Per lui denuncia penale e decurtazione di 10 punti.