Con il progetto Muse si da vita ad un'orchestra europea: 29 studenti da 3 diversi paesi diretti da Danilo Rossi

Se in questi giorni si passeggia davanti all'entrata dell'Istituto musicale Masini di Forlì non sarà difficile scorgere qualche ragazzo che trasporta una custodia più grande di lui, contenente una viola, un violoncello, un oboe o un flauto traverso. Sono 29, gli studenti di musica tra i 12 e i 18 anni, che da martedì a sabato partecipano alla prima fase del progetto europeo "Muse", finanziato dal programma Erasmus + dell'Unione Europea e che ha come obiettivo quello di unire il mondo della formazione musicale scolastica al mondo professionale delle orchestre. I ragazzi provengono da 3 differenti paesi dell'Unione Europea: 15 sono italiani, studenti dello stesso Masini, del Conservatorio di Cesena e del Liceo Musicale, 9 sono spagnoli e studiano al Conservatorio Oficial de Musica "Hermanos Berzosa" di Cacères, partner del progetto insieme all'associazione Bruno Maderna, all'istituto musicale forlivese e alla Landesmusikschule di Leonding (Austria) da cui provengono i restanti 5 alunni aderenti.

L'associazione Bruno Maderna, che è capofila del progetto, coordina questa prima del progetto mettendo a disposizione i professionisti della sua orchestra e il direttore musicale, il maestro Danilo Rossi, sotto la cui guida i ragazzi si esercitano ogni giorno nelle aule del Masini, in attesa di esibirsi nel concerto che si terrà sabato sera in piazzetta della Misura o, in caso di maltempo, nell'abbazia di San Mercuriale: un'orchestra, formata dai 29 ragazzi e da alcuni docenti e professionisti delle scuole di musica partner, interpreterà la sinfonia n°40 KV 550 di Mozart e la sinfonia "Incompiuta" di Schubert. "Siamo molto orgogliosi di fare parte di questo progetto - dice Bruna Baravelli, direttrice dell'Istituto Masini - perchè rappresenta una grande occasione formativa per i nostri studenti, oltre che un'occasione di scambio e di apertura verso gli altri. Hanno a disposizione professionisti del calibro di Danilo Rossi e degli altri musicisti dell'orchestra Maderna dai quali possono apprendere molto. Speriamo anche che si divertano perchè solo dalle esperienze positive si può trarre il massimo rendimento".

A questa prima parte del progetto ne seguiranno altre, in particolare "un'altro momento di formazione orchestrale riservato agli studenti di strumenti a fiato, che si terrà dal 5 al 9 settembre in Austria; a gennaio invece ci sarà una masterclass per pianisti in Spagna e a seguire un corso riservato all'oboe in Italia e un altro momento formativo ancora da definire in Austria. La fine del progetto è definita per settembre 2019" - esplicita Federica Bacchi presidente dell'Orchestra Maderna. "I progetti europei costituiscono un baluardo della cultura e ci consentono di offrire ai nostri ragazzi delle opportunità di crescita personale e formativa valide. Per questo abbiamo deciso, nonostante le difficoltà nell'aderire ai bandi e nel vincere i concorsi, di avanzare la domanda per accedere a questo progetto" - continua Bacchi.

Il progetto prevederà anche la creazione di una guida operativa per supportare gli insegnanti con informazioni concrete sulle diverse fasi per la creazione di opportunità di formazione e sviluppo di progetti con le orchestre e di una piattaforma virtuale che permetta l'incontro di domanda e offerta tra studenti e orchestre. "Spero che questa esperienza rimanga ai ragazzi sia dal punto di vista umano che professionale - conclude il maestro e direttore musicale Danilo Rossi - , così come spero sia per loro un assaggio di quello che potrebbe essere il loro futuro lavorativo nel quale sarà importante mantenere il piacere del dilettante insieme all'impegno del professionista". Il maestro Rossi conclude con uno sguardo puntato sul futuro: "L'innovazione in campo formativo è un argomento che sta molto a cuore a Forlì e a questa amministrazione comunale. Questo si evince anche dal progetto che verrà realizzato al Santarelli che diventerà un vero e proprio centro dell'innovazione formativa".