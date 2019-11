Con la Lotteria della Solidarietà anche un progetto a sostegno della comunità

La Lotteria della Solidarietà, iniziativa di raccolta fondi promossa da Ass. Amici di don Dario, Consorzio Solidarietà Sociale e Assiprov, rappresenta l’evoluzione della Lotteria di Sadurano, promossa tanti anni fa per sostenere le attività di accoglienza e recupero sociale della comunità posta sulle colline castrocaresi e fondata dal compianto don Dario Ciani. "Quando ancora don Dario era in vita - spiega Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - volle modificarne le finalità, allargandole a tutto il Terzo Settore locale e non solo alla sua comunità. Fu un gesto particolarmente significativo, perché rispondeva ad un valore assoluto, sul quale lo stesso don Dario ha speso tutta la sua esistenza, ovvero il fatto che avesse a cuore non solo la sua esperienza, quanto piuttosto il destino dell’intera società in cui viveva, che, nella sua ottica, doveva (e deve) diventare una comunità accogliente e inclusiva, che valorizza la dignità di tutti, a partire dalle persone più fragili, che, in questa visione, devono essere messi al centro delle sensibilità personali e delle politiche sociali pubbliche".

"Oggi il nostro desiderio - continua Alberto Bravi - è quello di dare continuità con forza ed entusiasmo a questi valori. Credo che la Lotteria della Solidarietà, per il carattere di trasversalità che ha raggiunto negli anni, sia certamente uno strumento che risponde a questo obiettivo, infatti da una parte sostiene tantissime esperienze di volontariato, dall’altra cerca di coinvolgere tutti i romagnoli, seppur con un piccolo gesto (l’acquisto dei biglietti), nella direzione di una sensibilità diffusa verso le fragilità del nostro territorio. La Lotteria, in quest’ottica, non è solo una raccolta fondi, ma un messaggio culturale a tutta la comunità locale, per sensibilizzarla verso quei valori cari a don Dario, che ci hanno entusiasmato e, in un certo senso, ci hanno cambiato la vita".

La Lotteria, poi, è da intendersi anche come espressione della comunità locale, in termini organizzativi, in quanto, oltre ai tre organismi promotori, offrono un contributo determinante anche gli enti patrocinatori, i media partner (Resto Del Carlino, Corriere Romagna e Forlì Today), gli sponsor e gli esercizi commerciali che offrono i buoni omaggio presenti sui biglietti. Per coloro che desiderano impegnarsi nella promozione della Lotteria, i biglietti sono disponibili presso l’Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18 – Forlì – tel. 0543.21900 – e mail: amicidisadurano@cssforli.it) e in tanti esercizi commerciali della città e dell’entroterra forlivese.