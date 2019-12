Conad toglie il marchio allo storico negozio in paese, la protesta: "Sostenere i negozi di vicinato"

Lo storico negozio "Conad City" di via Roma a Predappio cambia insegna, dopo il ritiro del marchio Conad da parte della catena. A gestire il negozio è Nello Vabonetti, uno dei primi ad associarsi a Conad. Ogni anno Conad, in base al raggiungimento degli obiettivi, opera una razionalizzazione con il ritiro del marchio ai negozi, spesso i più piccoli, che non ottengono dei risultati prefissati. A contestare la decisione è il gruppo consigliare di centro-sinistra GenerAzioni in Comune che chiede di sostenere maggiormente i negozi di vicinato, anche al grande marchio della distribuzione.

Così in una nota del gruppo consigliare: "Amarezza e delusione per la scelta di Conad di abbandonare lo storico punto vendita Conad-city (ex Margherita) in centro a Predappio. Siamo vicini alla famiglia Valbonetti che ha vissuto con angoscia e incertezza questa decisione, che ha messo a rischio il posto di lavoro per 8 persone e un punto di riferimento per tutta la comunità. Capiamo le logiche aziendali, ma non riteniamo giusto e conforme ai valori cooperativi la decisione di abbandonare i negozi di vicinato, peraltro - in questo caso - con un conto economico positivo".

Rimarca la nota: "Nel caso specifico si tratta del negozio aperto da Nello Valbonetti, uno primi ad associarsi e a credere nei valori del cooperativismo di quello che oggi è divenuto un colosso della grande distribuzione. Siamo felici, comunque, che l’attività della famiglia Valbonetti prosegua sotto un nuovo marchio, ma pensiamo sia doveroso da parte di tutti riservare attenzione nella difesa di queste attività, che sono veri punti di riferimento per le persone che vivono i nostri paesi".

Da parte Conad si fa sapere che è stato un passaggio durato alcuni anni, così da dare la possibilità al punto vendita di riconvertirsi e cercare un'altra affiliazione. Viene ricordato inoltre che a poche centinaia di metri, per il vicinato, è operativo un altro punto vendita Conad.