Conad Stadium a fianco delle famiglie in difficoltà: una "spesa sospesa" di 900 euro

Una "spesa sospesa" del valore di 900 euro: è quella che Conad Stadium metterà a disposizione dell'Emporio della Solidarietà di Forlì per il periodo natalizio. La somma è stata raccolta nel negozio di piazzale Falcone e Borsellino, dove il socio Conad Federico Fattini ha deciso di devolvere 10 centesimi per ogni scontrino emesso in cassa dal 4 all'8 dicembre. Una cifra che i responsabili dell'Emporio potranno spendere a piacimento per rifornire la struttura di via Lunga, promossa dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro e dal Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo.

“L’Emporio della Solidarietà – spiega il vice presidente Francesco Zamagni – è stato aperto nel 2014 e svolge un’attività di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità gratuitamente. Funziona come un vero e proprio supermercato in cui si paga non con il denaro, ma con dei punti-tessera. Purtroppo in questi anni abbiamo assistito a un fenomeno di ‘normalizzazione’ della povertà, che è entrata nella vita di tante persone che faticano a pagare spesa alimentare, bollette, spese sanitarie, affitto, assicurazioni e carburante. Attualmente diamo un contributo concreto ad oltre 470 famiglie (per un numero di persone maggiore di 1.650), per far fronte alla necessità fondamentale e quotidiana di acquistare alimenti e beni di prima necessità. Grazie a questa iniziativa della spesa sospesa del Conad Stadium potremo arricchire l’Emporio di quei beni dei quali abbiamo maggiore bisogno, come pannolini per bambini o prodotti per l’igiene personale e che sono per noi di più difficile reperibilità attraverso i consueti canali delle libere donazioni”.



«Negli anni abbiamo partecipato a tantissime iniziative benefiche rivolte alle associazioni di volontariato e di assistenza del nostro territorio – spiega il socio del Conad Stadium Federico Fattini – con questo meccanismo della "spesa sospesa" abbiamo voluto sperimentare una modalità che nasce altrove ma che ci è sembrata valida e che siamo certi potrà essere utile per l’Emporio a completare il proprio assortimento».