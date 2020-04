Concerti sui social per sostenere le attività di Emergency contro il Covid-19

"C'è Musica in casa" è l'iniziativa per sostenere Emergency che si tiene dal 28 al 30 aprile sulle pagine Facebook e Instagram dei gruppi volontari di Emergency di Forlì-Cesena. Sui social cantanti e musicisti della provincia di Forlì-Cesena saranno in concerto per Emergency: dal rock all'indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note "apriranno le loro case" per tre giorni di musica in favore delle attività che l'Ong sta portando avanti in risposta all'emergenza Covid-19. D. L'iniziativa sarà gratuita ma sarà un modo per sostenere il lavoro di Emergency sul Covid. Per info: https://www.emergency.it/cosa facciamo/risposta-covid/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.