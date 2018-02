La musica non è solo Sanremo: Palafiera sold out per lo show di Caparezza

La musica non è solo Sanremo. Palafiera sold out venerdì sera per il "Prisoner 709 Tour" di Caparezza. I fan non sono rimasti delusi dallo spettacolo del cantante pugliese, autentico uragano di idee ed entusiasmo. Sono stati proposti i brani dell'ultimo album, con il pubblico trascinato dal rapper a cantare "Ti fa stare bene", il primo singolo del settimo cd lanciato in radio. Non potevano mancare i brani che hanno fatto la storia di Michele Salvemini.

Le esibizioni sono state accompagnate da giochi di luci e stelle filanti, sparate da un cannone installato sul palco. Fari, proiettori e fumi; un'atmosfera differente con continui riferimenti ai testi delle canzoni. La prima parte dell'appuntamento show di via Punta di Ferro è stata dedicata all’album omonimo del tour, che lo scorso autunno ad un mese dalla sua pubblicazione si è già aggiudicato il disco di platino.

Il ricciolone di Molfetta ha lanciato “Prosopagnosia”, prima, “Prisoner 709”, subito dopo, cantati praticamente da tutto il Palagalassi. La festa è quindi proseguita con i pezzi del passato, tra i tanti "Vengo dalla Luna" ed i super ballati Vieni a ballare in Puglia" a "Fuori dal tunnel". Concluso il concerto, è subito iniziato il lavoro di smontaggio: domenica infatti la Pallacanestro Forlì 2.015 sarà in campo nel match casalingo contro Montegranaro.