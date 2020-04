Il concerto in streaming del pianista Giovanni Guidi

Il Covid-19 non ferma la musica Jazz. Mercoledì 8 aprile, infatti, l’associazione culturale Dai de Jazz propone il concerto di Giovanni Guidi, talentuoso pianista ben noto non solo entro i confini nazionali. A cambiare, ovviamente, è solo il luogo di fruizione. L’appuntamento è per le ore 18 in collegamento sulla pagina Facebook di Artusi Jazz Festival oppure quella di Giovanni Guidi, per godersi il concerto comodamente seduti sul divano di casa.

“Sarà tutto in diretta – spiega l’artista, Giovanni Guidi – suonerò e potremo parlare. Non sarà come stare insieme, ma ci sentiremo più vicini. Personalmente avevo in calendario una bella serie di concerti in giro per l’Italia ed all’estero, appuntamenti che sono stati cancellati o rimandati a data da destinarsi. Ho pensato quindi che il modo migliore per tenersi in contatto sia andare, seppur in rete, nei Festival, in attesa di poter ricominciare a condividere questi momenti insieme, vicini, guardandoci negli occhi e stringendoci la mano a fine concerto”.

Per coinvolgere ulteriormente il pubblico, sarà data la possibilità di partecipare all’ideazione della scaletta. Entro martedì 7 aprile, infatti, si potrà chiedere di ascoltare un brano interpretato al piano da Guidi. Le 5 canzoni più richieste, verranno inserite nel repertorio del concerto. Per farlo, è necessario inviare un messaggio al 340 5395208, entro il giorno precedente il concerto. La speranza, è quella di tornare quanto prima a godersi i concerti dal vivo recuperando, se sarà possibile entro la fine dell’anno, le due “lezioni-concerto” rinviate dell’Abbejazzarioe i 4 appuntamenti in programma del "Dai de jazz… Club”.