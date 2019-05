Concorsi nazionali per le scuole del Fai: tra i premiati anche una classe di Bertinoro

C'è anche la 5°A della scuola elementare Gino Mattarelli tra i vincitori dei concorsi nazionali per le scuole "Fatti d'acqua" promosso dal Fondo Ambiente Italiano per l’anno scolastico 2018/19 nell’ambito del progetto educativo “Acqua viva”, realizzato con il sostegno di Ferrero, da anni a fianco della Fondazione nei progetti dedicati alle scuole. Un’iniziativa importante, pensata per formare i giovani a una cittadinanza attiva e consapevole e per avvicinare gli studenti, attraverso una metodologia coinvolgente e stimolante, al tema della tutela del paesaggio, inteso come “…territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (dal Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Finalità dei due concorsi, calibrati in base all’età, è quella di portare gli studenti alla conoscenza e alla scoperta del paesaggio d’acqua, sia nel suo aspetto naturale che in quello antropico, così da comprenderne il valore e di conseguenza mettere in atto comportamenti per la sua tutela. Dopo un lavoro preparatorio, eseguito prendendo spunto dal materiale didattico fornito dal FAI, le classi hanno raccontato i luoghi d’acqua più significativi delle città in cui vivono – fontane, fiumi, antichi lavatoi, coste marine – e hanno preparato progetti per la loro valorizzazione, arricchiti di notizie, interviste sul campo, fotografie, disegni e molto altro. Gli studenti hanno dimostrato grande sensibilità per lo sviluppo e il miglioramento dei beni del territorio e si sono impegnati con creatività e passione nella realizzazione degli elaborati finali.

Una giuria di esperti ha selezionato i progetti migliori: i vincitori sono stati invitati giovedì ad una speciale giornata di festa ospitata a Villa Necchi Campiglio, Bene del Fai a Milano, con visite guidate e momenti di animazione per i più piccoli. Tanti i riconoscimenti assegnati: per le squadre del concorso Fatti d’acqua vengono consegnati materiali didattici; il premio speciale “Ferrero” è assegnato a una classe della scuola primaria; la pubblicazione di una storia a fumetti ispirata all’elaborato vincitore costituisce il “premio speciale Topolino”; per i ragazzi del Torneo del paesaggio il FAI ha riservato un soggiorno culturale di due giorni a Milano, culminato con la partecipazione alla cerimonia di premiazione a Villa Necchi.