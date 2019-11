Una foto con l'amico a quattro zampe: torna il concorso fotografico "Stella di Natale"

L'Associazione "Compagni di Vita del Centro Cinofilo del Parco Fluviale di Castrocaro Terme" organizza per l'ottavo anno consecutivo il concorso fotografico gratuito "Stella di Natale" in collaborazione con Art Immagine di Forlì. La scadenza del concorso è prevista per lunedì 2 dicembre. Le categorie sono "Uno sguardo che parla" (immagine dell'amico a quattro zampe in un momento espressivo), "Un selfie con il tuo cane", e "Il tuo cane di Natale" (un'immagine che ritrae il cane a tema natalizio). E' possibile partecipare con una sola foto a tutte le categorie, o ad una soltanto. Verranno valutate e premiate dalla giuria dell'Associazione le prime tre classificate per ogni categoria; inoltre a partire dal 3 dicembre sarà possibile votare le foto sulla pagina Facebook dell'Associazione per assegnare il premio del pubblico online.

Il ritiro dei premi sarà possibile solamente durante la festa di domenica 15 dicembre durante la quale i partecipanti potranno appendere tutte le foto all'albero di Natale. Dalle 14:30 sono previste esibizioni cinofile, pesca di beneficenza, lotteria di Natale, il presepe cinofilo unico e originale creato a mano dai nostri volontari, con solo materiali di scarto, a seguire un buffet offerto dall'Associazione. La festa - aperta a tutti a ingresso libero e ci sarà un omaggio a tutti i partecipanti del concorso presenti alla festa - si concluderà al termine delle premiazioni che si svolgeranno alle 15 con un attestato ai vincitori.

Per partecipare al concorso invia la foto tramite email a concorsonatale2019@libero.it oppure pubblicandola nell'evento su Facebook entro il 2 dicembre indicando il tuo nome e cognome e nome del cane, città di residenza, un recapito telefonico. Pubblicando le foto all'interno dell'evento Facebook i vincitori verranno avvisati tramite messaggio privato (messenger) o email; per chi vuole essere avvisati via sms può lasciare un recapito telefonico tramite messaggio privato. Partecipando al concorso si autorizza la stampa e la pubblicazione su internet delle foto inviate, e si accetta il presente regolamento pubblicato sia nell’evento Facebook che nel sito internet www.compagnidivita.it Durante la festa ci saranno associazioni con le loro bancarelle: "Il Rifugio la Pioppa della Lega Nazionale per la difesa del cane" e "Il Rifugio della tribù di Trilly". In caso di maltempo la festa sarà rinviata al 22 dicembre. Per informazioni è possibile contattare il Centro Cinofilo Castrocaro Terme - Associazione compagni di vita (328 1222039, compagnidivita2012@libero.it e www.compagnidivita.it).