Concorso "Coiné per l’Arte", a Vernice Art Fair assegnati i premi: vince un giapponese

Si è chiusa domenica con la consegna dei premi della 17ª edizione del concorso internazionale “Coinè per l’Arte”, l’edizione 2019 di Vernice Art Fair, la mostra-mercato d’arte contemporanea che ha permesso direttamente agli artisti, e alle associazioni culturali che li promuovono, di presentare le proprie creazioni al pubblico. Una formula che continua a riscontrare il gradimento sia degli artisti stessi – ben 453 quelli presenti alla rassegna – sia del pubblico. Davvero numerose le presenze registrate in fiera durante i tre giorni della manifestazione: appassionati, critici, colleghi artisti, galleristi e tanti giovani attratti dalle nuove tendenze delle arti visive in mostra a Forlì.

“Coinè per l’Arte”: tutti i premiati della 17ª edizione

A chiudere idealmente la manifestazione, domenica alle 18 si sono svolte le premiazioni del concorso “Coinè per l’Arte” che, visto l’elevato numero di iscritti e l’importante livello artistico, ha portato a selezionare ben 27 opere esposte nella hall d’ingresso dei padiglioni durante i tre giorni di “Vernice” e in lizza per l’assegnazione dei riconoscimenti consistenti in stand preallestiti per la 18ª edizione della rassegna, la pubblicazione delle opere sul catalogo di Vernice Art Fair 2020 e un buono da 1.000 euro per il primo classificato.



Il primo premio è stato assegnato al giapponese Tetsuji Endo con l’opera Analessi d’argento (2018, tecnica mista, cm 70x100). Secondi classificati ex aequo l’imolese Elena Modelli con l’opera Senza titolo, ceramica e Gene Pompa con l’opera Lucus, il bosco sacro (2018, olio su tela, cm 100x100. Terzo classificato, dalla Turchia, Serdal Kesgin, con l’opera Folding consumption series (2018, mixed media on wood, cm 120x60). Il Premio della stampa è stato assegnato al reatino Federico Pisciotta, con l’opera Without religion (2015, tecnica mista e olio su tavola sagomata, plexiglass e lampade led rgb, cm 124,95x98).